"Наполи" – "Ювентус" на самообслуживании: где смотреть финальную битву необычного Кубка Италии

Список трансляций решающего поединка в Риме, после которого футболисты наградят себя сами

Италия, да и множество болельщиков по всему миру замерли в предвкушении – сегодня вечером на "Стадио Олимпико" в Риме "Ювентус" и "Наполи" определят обладателя Кубка Италии. Туринцы прибыли в Вечный город во вторник, 16 июня, а вот неаполитанцы непосредственно в день финала. Интереснейший мультимедийный онлайн "Наполи" – "Ювентус" уже идет на нашем сайте.

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Встреча при пустых трибунах начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире финал Кубка Италии не покажет ни один из украинских каналов, но трансляцию можно смотреть на официальном аккаунте итальянской Серии А в YouTube. Также встречу транслирует ресурс DAZN и российский телеканал "Матч ТВ".

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Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса, традиционного пышного награждения по не будет. Финалисты Кубка будут самостоятельно проводить церемонию после матча.

"Давайте назовем это самообслуживанием. Спортсмены сами возьмут Кубок и медали, чтобы избежать внешних контактов", – цитирует Sky Sports генерального директора Серии А Луиджи де Сиерво.

Остается в силе регламент, действовавший в ответных полуфиналах: в случае ничьей в основное время команды не станут тратить время на овертайм, а сразу перейдут к серии пенальти. К слову, после тренировок тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо заставлял своих подопечных отрабатывать 11-метровые. А вот "Ювентус" уделял этому компоненту меньшее внимание.

Ранее мы рассказывали, как голеадор туринской команды Роналду трогательно поздравил старшего сына.

Смотрите, как "Наполи" и "Ювентус" играли между собой в этом году

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