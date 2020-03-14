"Наполи" запустил музыкальный флешмоб в целях борьбы с коронавирусом

"Наполи" организовал флешмоб, призвав всех жителей Неаполя в 19:45 по местному времени выйти на балкон и спеть песню Un giorno all’improvviso ("Однажды внезапно…"). Песня является аналогом кричалки "Ливерпуля" Allez Allez Allez с другим текстом. Акция направлена на сплочение населения в условиях распространения коронавируса в Италии. В стране вирус был выявлен у более чем 17000 человек.

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Кстати,два игрока итальянского ТОП-клуба заразились коронавирусом. В клубе чемпионата Италии "Фиорентине" зафиксированы еще три случая заражения новым коронавирусом COVID-19. "Фиорентина" объявила, что еще два футболиста клуба заболели коронавирусом. Вся команда изолирована.

Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

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