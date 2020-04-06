Нарушил карантин ради внучки Ельцина: названа причина побега футболиста Смолова из Испании

Названа причина, по которой нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Россию, нарушив режим изоляции, который действует в Испании из-за пандемии коронавируса. Как сообщает The Sun, 30-летний российский форвард покинул Испанию, чтобы попасть на 18-й день рождения своей невесты Марии Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина. Ее совершеннолетие приходится на 14 апреля.

Форвард "Сельты" Федор Смолов вылетел из Испании на частном самолете, несмотря на закрытие авиадвижения. Футболист прилетел из Виго в Минск, а уже оттуда на авто переехал в Москву. Отметим, что о романе Смолова и внучки Ельцина стало известно в январе.

Федор Смолов / Фото: Getty Images

В компании ProSports Management, которая ведет дела нападающего "Сельты" Смолова, заявили, что все свои действия Федор согласовал с клубом, но там сообщили, что накажут игрока.

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"Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. По возвращении его ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком", – говорится в заявлении "Сельты"

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Испанское издание Marca сообщает, что Смолов несколько раз запрашивал разрешение на поездку в России по личным делам, в чем ему было отказано из-за запрета со стороны руководства испанского чемпионата.

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