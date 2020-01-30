Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Нас не догонят: "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко и увеличил отрыв до неприличности

30 января, 08:29

"Красные" выиграли 23-й матч из 24 и опережают "Манчестер Сити" на 19 очков

Окслейд-Чемберлен установил окончательный счет

Окслейд-Чемберлен установил окончательный счет / Фото: Reuters

"Ливерпуль" продолжает победное шествие в английской Премьер-лиге. Похоже, все уже просто смирились и отдали чемпионство команде Юргена Клоппа. Вчера поздно вечером "красные" выиграли в гостях у "Вест Хэма", добыв таким образом 23-ю победу в 24 матчах! Их перевес над преследователями из "МанСити" уже составляет 19 очков. Наш сайт вел онлайн "Вест Хэм" – "Ливерпуль".

Команды провели в Лондоне перенесенный поединок 18-го тура. "Вест Хэм" играл без Андрея Ярмоленко: напомним, украинец залечивает травму. Хозяевам не удалось дать серьезный бой лидеру. Сначала Энди Робертсон простил подопечных Девида Мойеса, но на 35-й минуте "Ливерпуль" открыл-таки счет. Дивок Ориги заработал 11-метровый – и Мохамед Салах уверенно его реализовал.

А уже в начале второго тайма Алекс Окслейд-Чемберлен завершил усилия партнеров в контратаке и фактически снял все вопросы – 2:0. Смотрите видеообзор матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль".

Реклама

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

Напомним, что тремя днями ранее "Ливерпуль" неожиданно сыграл вничью в Кубке Англии со "Шрусбери" – середняком третьего дивизиона. И теперь соперников ждет переигровка.

Смотрите, как "Ливерпуль" также на выезде с таким же счетом 2:0 обыгрывал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Англии Ливерпуль Андрей Ярмоленко Вест Хэм премьер-лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...