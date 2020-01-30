Нас не догонят: "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко и увеличил отрыв до неприличности

"Красные" выиграли 23-й матч из 24 и опережают "Манчестер Сити" на 19 очков

Окслейд-Чемберлен установил окончательный счет / Фото: Reuters

"Ливерпуль" продолжает победное шествие в английской Премьер-лиге. Похоже, все уже просто смирились и отдали чемпионство команде Юргена Клоппа. Вчера поздно вечером "красные" выиграли в гостях у "Вест Хэма", добыв таким образом 23-ю победу в 24 матчах! Их перевес над преследователями из "МанСити" уже составляет 19 очков. Наш сайт вел онлайн "Вест Хэм" – "Ливерпуль".

Команды провели в Лондоне перенесенный поединок 18-го тура. "Вест Хэм" играл без Андрея Ярмоленко: напомним, украинец залечивает травму. Хозяевам не удалось дать серьезный бой лидеру. Сначала Энди Робертсон простил подопечных Девида Мойеса, но на 35-й минуте "Ливерпуль" открыл-таки счет. Дивок Ориги заработал 11-метровый – и Мохамед Салах уверенно его реализовал.

А уже в начале второго тайма Алекс Окслейд-Чемберлен завершил усилия партнеров в контратаке и фактически снял все вопросы – 2:0. Смотрите видеообзор матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль".

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Напомним, что тремя днями ранее "Ливерпуль" неожиданно сыграл вничью в Кубке Англии со "Шрусбери" – середняком третьего дивизиона. И теперь соперников ждет переигровка.

Смотрите, как "Ливерпуль" также на выезде с таким же счетом 2:0 обыгрывал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

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