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"Нас не устроит четвертое место": после одного разгрома "Дьяволы" хотят сбросить "Челси" и "Лестер"

25 июня, 11:24

Елена Павлова Елена Павлова

Сульшер также не доволен реализацией своих подопечных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгром манкунианцами "Шеффилд Юнайтед"со счетом 3:0 в 31-м туре английской Премьер-лиги. Также в этом поединке норвежский специалист стал первым наставником АПЛ, который сделал одновременно пять замен.

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"Временами мы показывали очень и очень хорошую игру. Мы могли и должны были решать исход матча еще до перерыва. Когда ты так играешь в первом тайме, то на перерыв уходишь неудовлетворенным, зная, что должен был забивать еще. Я доволен результатом, но у нас еще очень многое впереди, нельзя слишком радоваться. В этом сезоне у нас были встречи, в которых мы доминировали и не использовали свои шансы, поэтому мы должны рисковать – это то, что я говорю.

Что касается целей на концовку сезона, я никогда не говорил, что нас удовлетворит четвертое место. Конечно, мы хотим стать третьими. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в итоге перед нами остались лишь две команды", — цитирует Сульшера Goal.

Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер

Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

На данный момент МЮ идет пятым в турнирной таблице – в двух очках от "Челси", но у "синих" еще игра в запасе, и в шести баллах от третьего "Лестера".

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Ранее мы писали, что "Дьяволы" отметились на всех стадионах Англии и повторили рекорд "Ливерпуля".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" выступал в этом сезоне в Лиге Европы

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед таблица Шеффилд Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер

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