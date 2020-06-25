"Нас не устроит четвертое место": после одного разгрома "Дьяволы" хотят сбросить "Челси" и "Лестер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгром манкунианцами "Шеффилд Юнайтед"со счетом 3:0 в 31-м туре английской Премьер-лиги. Также в этом поединке норвежский специалист стал первым наставником АПЛ, который сделал одновременно пять замен.

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"Временами мы показывали очень и очень хорошую игру. Мы могли и должны были решать исход матча еще до перерыва. Когда ты так играешь в первом тайме, то на перерыв уходишь неудовлетворенным, зная, что должен был забивать еще. Я доволен результатом, но у нас еще очень многое впереди, нельзя слишком радоваться. В этом сезоне у нас были встречи, в которых мы доминировали и не использовали свои шансы, поэтому мы должны рисковать – это то, что я говорю. Что касается целей на концовку сезона, я никогда не говорил, что нас удовлетворит четвертое место. Конечно, мы хотим стать третьими. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в итоге перед нами остались лишь две команды", — цитирует Сульшера Goal.

Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

На данный момент МЮ идет пятым в турнирной таблице – в двух очках от "Челси", но у "синих" еще игра в запасе, и в шести баллах от третьего "Лестера".

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Ранее мы писали, что "Дьяволы" отметились на всех стадионах Англии и повторили рекорд "Ливерпуля".

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