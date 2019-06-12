Наш Месси: герой молодежной сборной Украины рассказал, что у него общего с Лионелем

Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера

Сергей Булеца. Фото: AFP

Вингер киевского "Динамо" Сергей Булеца, чей гол вывел сборную Украины U20 в финал молодежного чемпионата мира, рассказал о секрете своего игрового номера. Напомним, мяч Булецы принес украинцам победу в полуфинальной встрече мундиаля с итальянцами (1:0). Теперь в поединке за главный трофей турнира 15 июня в польском Лодзе команда Александра Петракова встретится с ровесниками из Южной Кореи.

"Прежде всего, я хочу похвалить всех моих партнеров, – сказал сайту ФИФА после победы над итальянцами Сергей Булеца. – Мы победили командой. Наши сильные стороны – единство и солидарность. Я рад, что забил, но, действительно, в тот момент отметилась вся команда. Мой номер? Я всегда надеваю десятку. Это еще с того времени, как я только начал играть в футбол, когда еще был маленьким. Это нечто, что приносит мне уверенность, но это только маленькая психологическая штука. Мне очень нравится играющий под десятым номером Лионель Месси. Я был бы рад достичь его уровня. Но если меня когда-то и будут называть звездой, то лишь потому, что фанаты и тренеры так решат, но не я сам".

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в финале молодежного чемпионата мира Украина – Корея. Вероятность победы украинцев в поединке за главный трофей турнира оценивают в 52 процента.

Также мы писали, что появилось фото из раздевалки сборной Украины после исторического выхода в финал молодежного ЧМ-2019. Украинские футболисты бурно отмечали выход в финал чемпионата мира с водой и фруктами.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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