"Наша цель – финал": защитник "Шахтера" отреагировал на разгром "Вольфсбурга" в Лиге Европы

В среду вечером донецкий "Шахтер" пробился в четвертьфинал еврокубкового турнира, разобравшись на столичном НСК "Олимпийский" с немецким "Вольфсбургом". После гостевой победы в марте чемпион Украины доказал свое преимущество и дома – 3:0. Наш сайт вел онлайн матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

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В поединке было два удаления, отмененный пенальти и град голов в концовке! В итоге "Шахтер" – в четвертьфинале Лиги Европы. После эмоциональной победы своими впечатлениями с журналистами поделился защитник Николай Матвиенко:

"На самом деле мы не вошли в игру, как следует. Начало было волнительным, мы совершали много потерь. Хотя у меня был шанс отличиться голом: я недавно такой мяч забил на тренировке, хотел повторить, но не вышло. В перерыве разобрались, и во втором тайме стали действовать надежней. Хорошо, что Жуни самоотверженно заработал две желтые карточки на себе, и это дало нам толчок. После этого мы довели дело до результата, который нам нужен. Теперь есть большое желание победить в турнире. Как говорил ранее Луиш Каштру, наша цель – финал".

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Смотрите решающие моменты матча "Шахтер" – "Вольфсбург" во втором тайме:

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