"Наши просто заставили сербов...": Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины

По словам Мирона Маркевича, во Львове мы увидели лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич, возглавляющий сейчас комитет сборных Украинской ассоциации футбола, прокомментировал победу команды Андрея Шевченко в отборочном матче Евро-2020 с сербами. Напомним, забив сопернику пять "сухих" мячей, наши футболисты нанесли балканцам самое крупное в их истории поражение.

"Это была лучшая игра сборной Украины при Шевченко, – заявил Мирон Маркевич. – Никто такого результата не ожидал. Верили в победу, но такое спрогнозировать было тяжело. Решающим, на мой взгляд, стал второй гол. После него, по большому счету, все стало ясно. За день до игры я пересматривал матч Португалия – Сербия, так там была совсем другая команда. А то, что мы увидели вчера… Сербы оказались просто не готовы к той игре, которую им предложили. И наши ребята заставили их просто доигрывать. Но сейчас нужно немного эйфорию убавить, потому как с Люксембургом будет совсем другая игра. Абсолютно другая. Команда будет стоять сзади, искать свои шансы, и пробить ту оборону – дай бог, чтобы у нас получилось. Сербы постоянно оголяли фланги, назад никто не возвращался, и поэтому все было очень легко. А вот в понедельник… Ясно, что Сербия и Люксембург – немного разные по классу. Но команда станет сзади, и нам будет очень непросто".

Как сообщалось ранее, появилась реакция сербских болельщиков на львовские 0:5: "Или нас отравили, или украинцы – под допингом". Фанаты балканской команды не верят, что их сборная могла так опозориться в игре с Украиной без вмешательства неспортивных факторов.

Также мы писали, что у Александра Зинченко появилась новая любовь: кого поцеловал футболист сборной Украины. Видео поцелуя после победного матча с сербами сразу же стало вирусным и собрало тысячи просмотров, при этом его распространяли заде за пределами Украины.

Следующий матч отбора Евро-2020 Украина проведет 10 июня против Люксембурга во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина".

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