Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Наши просто заставили сербов...": Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины

8 июня, 18:04

По словам Мирона Маркевича, во Львове мы увидели лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич, возглавляющий сейчас комитет сборных Украинской ассоциации футбола, прокомментировал победу команды Андрея Шевченко в отборочном матче Евро-2020 с сербами. Напомним, забив сопернику пять "сухих" мячей, наши футболисты нанесли балканцам самое крупное в их истории поражение.

"Это была лучшая игра сборной Украины при Шевченко, – заявил Мирон Маркевич. – Никто такого результата не ожидал. Верили в победу, но такое спрогнозировать было тяжело. Решающим, на мой взгляд, стал второй гол. После него, по большому счету, все стало ясно. За день до игры я пересматривал матч Португалия – Сербия, так там была совсем другая команда. А то, что мы увидели вчера… Сербы оказались просто не готовы к той игре, которую им предложили. И наши ребята заставили их просто доигрывать. Но сейчас нужно немного эйфорию убавить, потому как с Люксембургом будет совсем другая игра. Абсолютно другая. Команда будет стоять сзади, искать свои шансы, и пробить ту оборону – дай бог, чтобы у нас получилось. Сербы постоянно оголяли фланги, назад никто не возвращался, и поэтому все было очень легко. А вот в понедельник… Ясно, что Сербия и Люксембург – немного разные по классу. Но команда станет сзади, и нам будет очень непросто".

Как сообщалось ранее, появилась реакция сербских болельщиков на львовские 0:5: "Или нас отравили, или украинцы – под допингом". Фанаты балканской команды не верят, что их сборная могла так опозориться в игре с Украиной без вмешательства неспортивных факторов.

Также мы писали, что у Александра Зинченко появилась новая любовь: кого поцеловал футболист сборной Украины. Видео поцелуя после победного матча с сербами сразу же стало вирусным и собрало тысячи просмотров, при этом его распространяли заде за пределами Украины.

Следующий матч отбора Евро-2020 Украина проведет 10 июня против Люксембурга во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Мирон Маркевич, сборная Сербии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " "Наши просто заставили сербов...": Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ

Сегодня, 16:45

Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки

Матвиенко: "Мы планку подняли, и теперь обязаны держать ее на уровне в матче с Люксембургом"

Сегодня, 14:09

Защитник сборной Украины – о победе над сербами в отборе на Евро-2020

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

В Генштабе оценили вариант освобождения Донбасса военным путем

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

В Одесской области выпал град в форме шипов

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь