Наследник Роналду купил в Мадриде шикарный особняк за 10 миллионов евро

Азар приобрел недвижимость в районе, где проживают и другие игроки мадридского клуба

Эден Азар / Фото: AFP

У новичка "Реала" Эдена Азара появился особняк стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Мадрида. В доме, где будет жить семья бельгийского полузащитника, есть шесть спален, бассейн, кинозал, спа, тренажерный зал и теннисные корты в саду. В районе La Finca проживают и другие игроки мадридского клуба.

Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского "Челси" в "Реал", подписав контракт с мадридским клубом до 30 июня 2024 года. Бельгиец взял 7-й номер, под которым выступал португальский нападающий Криштиану Роналду.

14 Авг 2019 в 5:12 PDT INSTAGRAM (@acerojoaquintorres)

Недавно мы писали, что Криштиану Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику. Португальский футболист сделал существенную скидку партнеру по национальной команде Пепе. Интересно, что пере этим Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора. Появилось фото виллы Криштиану в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром.

А незадолго до этого Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора. Появилось фото виллы Криштиану в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром.

Также мы писали, что чемпион-толстяк Энди Руис купил шикарный дом на гонорар за победу над Джошуа. Американский боксер обзавелся новым шикарным жилищем с бассейном и теннисным кортом.

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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