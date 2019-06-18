Наследники Срны, Мораеса и Цыганкова: кем станут герои "золотой" сборной Украины U20

Звезды или метеориты – что ждет Супрягу, Сикана, Попова и Цитаишвили после выигрыша молодежного ЧМ

Сборная Украины U20 - чемпионы мира. Фото: AFP

А теперь для игроков футбольной "золотой" сборной Украины U20 наступает время перехода во взрослый футбол. Время доказывать, что это был блеск не сгорающих в атмосфере метеоритов, а полноценных звезд. Пока из поколения-1999 у нас представителями национальной сборной стали Андрей Лунин и Виталий Миколенко. Корреспондент "Сегодня" Игорь Симоненко разбирается, каковы взрослые перспективы у других ярких игроков нашей сборной, ставшей чемпионом мира в Польше.

ДЕНИС ПОПОВ. Уже заговорили о возможной связке центрбеков Бурда – Попов как основной в "Динамо" на будущее. Игрок успел дебютировать в УПЛ, но надолго выпал из-за травмы. На ЧМ запомнился хорошей игрой в защите, бомбардирскими способностями (3 гола, все головой) и тату, что наталкивает на мысль о Серхио Рамосе. Капитану "Реала" также не чужды красные карточки. Именно благодаря этому фактору Попов не сыграл в финале.

ВАЛЕРИЙ БОНДАРЬ. Капитан сборной U-20 успел дебютировать за "Шахтер" в УПЛ в прошлом сезоне, сыграв 15 минут против "Львова". Если динамовец Попов любит выдвигаться вперед на соперника, играя на опережение, то главный козырь Бондаря – качественный выбор позиции. Он хорошо читает игру, нивелируя этим отсутствие каких-то выдающихся антропометрических данных. Центр обороны в "Шахтере" уже давно является вотчиной украинских футболистов. В последние пару сезонов Фонсека тасовал пару центрбеков, возможно, новый тренер Каштру увидит расклад с Бондарем в основе.

ДАНИИЛ СИКАН. и получит значительно больше игрового времени. Даниил начинал ЧМ дублером Супряги, но стал основным нападающим и лучшим бомбардиром сборной: 4 гола и "Серебряная бутса" турнира. Типичный игрок штрафной площади с хорошим голевым чутьем и игрой на опережение. На данный момент основным форвардом чемпиона Украины является Мораес, которому уже 32 года. Ни Кайоде, ни играющий сейчас в аренде Бланко-Лещук выдающихся результатов не показали – шансы Сикана на то, чтобы завоевать место в ротации дончан, не выглядят призрачными. Тренер "Мариуполя" Бабич уже заявил, что Сикан проведет следующий сезон в составе приазовцев и получит значительно больше игрового времени. Даниил начинал ЧМ дублером Супряги, но стал основным нападающим и лучшим бомбардиром сборной: 4 гола и "Серебряная бутса" турнира. Типичный игрок штрафной площади с хорошим голевым чутьем и игрой на опережение. На данный момент основным форвардом чемпиона Украины является Мораес, которому уже 32 года. Ни Кайоде, ни играющий сейчас в аренде Бланко-Лещук выдающихся результатов не показали – шансы Сикана на то, чтобы завоевать место в ротации дончан, не выглядят призрачными.

СЕРГЕЙ БУЛЕЦА. И первое в нашей в сборной по системе "гол+пас" – 3+2. К "десятке" U20, по слухам, уже приценивался "Лечче". "Динамо" остро нуждается в футболисте, который играет под нападающим, с пасом и поставленным ударом. Но пока Булецу в УПЛ нам не показывали. Булеца занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока этого чемпионата мира. И первое в нашей в сборной по системе "гол+пас" – 3+2. К "десятке" U20, по слухам, уже приценивался "Лечче". "Динамо" остро нуждается в футболисте, который играет под нападающим, с пасом и поставленным ударом. Но пока Булецу в УПЛ нам не показывали.

ЕФИМ КОНОПЛЯ. Воспитанник "горняков" стал лучшим ассистентом нашей команды, сделав 4 голевые передачи. Классический латераль, который любит и умеет подключаться в атаку. Прекрасно закрывает всю бровку и видится наследником Срны в "Шахтере". Как минимум на летние сборы с основой Конопля заявку сделал.

ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА И ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ. Ехали на ЧМ как самые известные игроки сборной после Андрея Лунина, виделись нашим главным оружием в атаке, однако до финала оставались "сухими". Но в решающий момент блеснули: Супряга в финале оформил дубль, а Цитаишвили забил красивый и очень важный гол, который уберег украинцев от нервной концовки встречи.



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Влад Супряга, с ходу не пробившись в основу "Динамо", следующий сезон проведет в "Днепре-1", играя под руководством Дмитрия Михайленко – тренера, который и открыл этого форварда. А вингер Цитаишвили пока видится в "Динамо" подменой для Виктора Цыганкова, как и в прошлом году. Хотя, если Цыганкова таки решат продать, Цитаишвили уже сейчас может занять его место на бровке.

ИГОРЬ СИМОНЕНКО "СЕГОДНЯ"

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