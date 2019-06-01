Настало время красных: звезды футбола дали прогноз на сегодняшний финал Лиги чемпионов

Большинство отдало свое предпочтение прошлогоднему финалисту

Лига чемпионов. Фото: AFP

Сегодня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финал Лиги чемпионов. В главном поединке турнира сойдутся две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Накануне матча звезды футбола и шоу-бизнеса дали свой прогноз на финал Лиги чемпионов. Подавляющее большинство отдало свое предпочтение "красным", а еще несколько экспертов не увидели явного фаворита.

Жозе Моуринью, двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов:

Я всегда говорю, что больше шансов у команды, которая показала нечто экстраординарное на пути к финалу. Но что любопытно насчет этого финала – оба клуба пробились туда невероятным способом. Они как титаны, полностью уверенные в том, что уничтожит соперника. Это финал, в котором две команды могут быть верить, что "трофей – наш".

Группа Imagine Dragons, выступят на церемонии открытия:

2:2, и победа "шпор" по пенальти!

Стивен Джеррард, победитель ЛЧ-2002 в составе "Ливерпуля":

Сложно делать прогноз на такой матч. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме, то "Ливерпуль" окажется чуть-чуть сильнее.

Гарри Реднапп, бывший тренер "Тоттенхэма":

Обе команды настолько сильны в атаке, что ничью 0:0 мы точно не увидим. Трудно выбрать победителя. Не удивлюсь, если будет дополнительное время.

Хуанфран, защитник "Атлетико":

Сложно победить "Ливерпуль", ведь он проиграл финал в прошлом сезоне. Уступить во втором подряд было бы очень обидно. Я знаю, что чувствуешь в такой ситуации, сам проигрывал финалы. У меня нет фаворита, но я поболею за Льоренте и Маурисио.

Давор Шукер, победитель ЛЧ-1998 в составе "Реала":

"Ливерпуль" победит 2:1.

Бывший тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, победитель ЛЧ-2005:

Все полагают, что "Ливерпуль" будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии. Но "Тоттенхэм" – хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале.

Алессандро Дель Пьеро, победитель ЛЧ-1996 в составе "Ювентуса":

4:4, и победа "Ливерпуля" по пенальти!!!

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Даррен Андертон:

Думаю, победят "шпоры". Все давление сейчас на "Ливерпуль", это на руку "Тоттенхэму". После такой невероятной кампании в Лиге чемпионов я ставлю на него. "Ливерпуль" считают фаворитом по очевидным причинам, но я уже вижу на кубке слово "Тоттенхэм".

Грэм Сунесс, трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля":

У "Ливерпуля" шансы на победу выше. Он проиграл всего один матч в премьер-лиге и выглядел значительно лучше "Тоттенхэма". У него за плечами опыт поражения в прошлогоднем финале. Но ни в чем нельзя быть уверенным. "Шпоры" творили чудеса в Лиге чемпионов. Им нечего терять, а их атака постоянно несет в себе угрозу.

Джо Харрис, игрок команды NBA "Бруклин Нетс":

3:2 в пользу "Ливерпуля".

Роберто Карлос и Кафу, экс-партнеры по сборной Бразилии:

3:2 в пользу "Ливерпуля".

Д'Анджело Расселл, игрок команды NBA "Бруклин Нетс":

3:2 в пользу "Ливерпуля".

Пернилла Хардер, нападающий "Вольфсбурга":

3:1 в пользу "Ливерпуля".

Фернандо Морьентес, бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала":

Ставлю на "Ливерпуль". Он опытнее и до самого конца бился с "Сити" за титул в Англии. Вряд ли будет дополнительное время или пенальти. Обе команды много забивают и играют "первым номером".

Майкл Оуэн, бывший форвард "Ливерпуля":

"Ливерпулю", возможно, повезло с двумя победами над "Тоттенхэмом" в премьер-лиге, где оба матча завершились со счетом 2:1 в его пользу. Но не удивлюсь, если финал в испанской столице повторит эти результаты. Юрген Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!

Дэнни Мерфи, бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля":

Матч будет что надо, но в целом у "Ливерпуля" большое преимущество. Он в последнее время часто побеждал под сильным давлением, а это входит в привычку. Кроме того, команде хочется забыть прошлогоднее поражение от "Реала".

Ежи Дудек, победитель ЛЧ-2005 в составе "Ливерпуля":

3:1 в пользу "Ливерпуля"! Вперед, "Ливерпуль", you'll never walk alone!

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