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Наставник Малиновского может стать тренером Роналду: названы претенденты на пост коуча "Ювентуса"

5 августа, 13:20

Олег Люлька Олег Люлька

Туринский клуб рассматривает пять кандидатов на смену Маурицио Сарри, если команда вылетит из Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус уволит нынешнего главного тренера Маурицио Сарри, если клуб не сможет преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает известный инсайдер Танкреди Палмери в колонке для Tuttomercatoweb.

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Напомним, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась еще полгода назад, "Ювентус" проиграл на выезде "Лиону" со счетом 0:1. Повторная встреча состоится в Турине в эту пятницу, 7 августа.

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"Ювентус" уже запустил процесс поиска замены для Маурицио Сарри, вступив в переговоры с пятью претендентами. Самым желанным кандидатом для туринцев является Зинедин Зидан, но тот отказался от предложения "Юве", не желая покидать свой нынешний клуб – "Реал".

Также "Ювентус" контактировал с экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, экс-наставником "Ромы" Лучано Спаллетти, тренером "Лацио" Симоне Индзаги и наставником украинца Руслана Малиновского в "Аталанте" – Джан Пьеро Гасперини.

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Напомним, Маурицио Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года, в первом сезоне у руля туринцев выиграв чемпионат Италии и проиграв финалы Кубка и Суперкубка страны. При этом у Сарри нередко возникали конфликты с главной звездой клуба – Роналду. Однажды Криштиану нагрубил тренеру на глазах у всей команды.

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тренер Криштиану Роналду Ювентус Турин Маурицио Сарри Джан Пьеро Гасперини
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