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Наставник "Наполи" отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудника клуба

11 апреля, 14:31

Максим Перепелица

Дженнаро Гаттузо поможет людям, которые были отправлены в отпуск

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты. 42-летний специалист принял это решение добровольно, чтобы помочь работникам клуба справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. 30 сотрудников "Наполи" были отправлены в отпуск и фактически остались без зарплат в марте и апреле.

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В настоящий момент футболисты неаполитанской команды продолжают переговоры о сокращении зарплат из-за приостановки сезона. Отмечается, что от зарплаты на месяц также отказался спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли. В настоящий момент "Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 39 очков. Серию А возглавляет "Ювентус", опережающий "Лацио" на один бал.

Кроме того, мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Наполи коронавирус

Источник: Football Italia

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