Наставник "Реала" попал в ДТП: мужчина предложил обменяться машинами, чтобы уладить дело

Зинедин Зидан / Фото: AFP

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попал в ДТП. Инцидент произошел в субботу, когда французский специалист отправился на тренировку команды перед их матчем против "Осасуны". Зидан ударил свой Audi RS 3 Sportback в впереди идущую машину. Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.

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"Он был очень добр и согласился. Он снял шляпу, мы сфотографировались. Я также предложил ему поменяться машинами, чтобы все уладить, но не сработало", – рассказал Фернандес в интервью газете La Voz de Galicia.

По его словам, позже ему позвонил агент Зидана и поблагодарил за то, что он не стал просить у тренера "Реала" автографы, футболки и билеты, так как француз торопился на тренировку.

Кстати, после ДТП Зидан обставил Моуринью – обзор разгромной победы "Реала" над "Осасуной". Французский коуч выиграл 88-й матч в Примере в роли тренера – смотрите, как это было.

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