Наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед"

Зидан и Погба пообщались в Дубае

Поль Погба / Фото: AFP

Реклама

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встретился с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Кстати, фанаты "МЮ" требуют, чтобы Погба ушел из клуба.

Поль Погба / Фото: AFP

Полузащитник "МЮ" не вызывался в национальную команду Франции из-за травмы голеностопа и летал на Ближний Восток. Зидан также посещал Дубай, он был гостем конференции и выставки, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе "Реала". Также добавим, что тренер "Реала" убедил чемпиона мира перейти в мадридский клуб.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама