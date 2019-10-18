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Наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед"

18 октября, 17:50

Зидан и Погба пообщались в Дубае

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встретился с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Кстати, фанаты "МЮ" требуют, чтобы Погба ушел из клуба.

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

Полузащитник "МЮ" не вызывался в национальную команду Франции из-за травмы голеностопа и летал на Ближний Восток. Зидан также посещал Дубай, он был гостем конференции и выставки, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе "Реала". Также добавим, что тренер "Реала" убедил чемпиона мира перейти в мадридский клуб.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Зинедин Зидан Поль Погба

Источник: The Daily Mirror

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