Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера": "Удалось перевернуть результат, который нас не устраивал" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%88%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%88%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D1%83 2019-07-31T22:18:00+03:00 Футбол Луиш Каштру прокомментировал поединок чемпионата Украины

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился эмоциями от поединка Украинской Премьер-Лиги с Александрией. Напомним, что в матче первого тура на стадионе Ника команда Луиша Каштру обыграла "Александрию" со счетом 3:1.

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"

"Нам попалась компетентная команда. Команда, которая закрыла полностью пространство для наших атак. Это произошло в концовке первого и в начале второго таймов. Это уже традиция, что матчи с "Александрией" сложные. Матч – это определенная история. Первые 20 минут мы полностью доминировали: пенальти, штанга. В концовке первого тайма сопернику удавалось ловить нас на контратаках.

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Начали во второй половине играть с одним опорным полузащитником – Тарасом Степаненко. У нас получалась хорошая динамика атак на флангах. Создали моменты – 5 ударов в начале второго тайма. Удалось перевернуть результат, который нас не устраивал. Команда поняла мои требования, благодаря чему мы смогли пройти эти сложности. Старались менять постоянно фланги: переводить игроков соперника на один фланг, а атаковать вторым. Также не забывали об обороне. У нас было 8 игроков в штрафной "Александрии", это невозможно. Играя с такими командами нужно терпение", – сказал наставник в "Тур online".

Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Добавим, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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