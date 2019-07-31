Наставник "Шахтера": "Удалось перевернуть результат, который нас не устраивал"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился эмоциями от поединка Украинской Премьер-Лиги с Александрией. Напомним, что в матче первого тура на стадионе Ника команда Луиша Каштру обыграла "Александрию" со счетом 3:1.
Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"
"Нам попалась компетентная команда. Команда, которая закрыла полностью пространство для наших атак. Это произошло в концовке первого и в начале второго таймов. Это уже традиция, что матчи с "Александрией" сложные. Матч – это определенная история. Первые 20 минут мы полностью доминировали: пенальти, штанга. В концовке первого тайма сопернику удавалось ловить нас на контратаках.
Начали во второй половине играть с одним опорным полузащитником – Тарасом Степаненко. У нас получалась хорошая динамика атак на флангах. Создали моменты – 5 ударов в начале второго тайма. Удалось перевернуть результат, который нас не устраивал. Команда поняла мои требования, благодаря чему мы смогли пройти эти сложности. Старались менять постоянно фланги: переводить игроков соперника на один фланг, а атаковать вторым. Также не забывали об обороне. У нас было 8 игроков в штрафной "Александрии", это невозможно. Играя с такими командами нужно терпение", – сказал наставник в "Тур online".
Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
Добавим, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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