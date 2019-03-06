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Наставник "Тоттенхэма" дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром

Сегодня, 13:05

Главный тренер не сможет руководить своей командах в противостояниях с "Саутгемптоном" и "Ливерпулем"

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино. Фото: AFP
Наставник "Тоттенхэма" дисквалифицирован на два матча за споры с арбитром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa9/28e/5c7fa928ee260.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa9/28e/5c7fa928ee260.jpg Футбол Главный тренер не сможет руководить своей командах в противостояниях с "Саутгемптоном" и "Ливерпулем"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дисквалифицирован на два матча чемпионата Англии. Также специалист будет вынужден заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов, сообщает Sky Sports. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) за ненадлежащее поведение Почеттино в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли" (1:2). Почеттино не будет на тренерской скамейке в матчах с "Саутгемптоном" и "Ливерпулем".

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Напомним, после финального свистка аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином. Позже Почеттино признал, что допустил ошибку, вступив в перепалку с рефери, и отметил, что виной всему стала слишком эмоциональная концовка матча.

Напомним, вчера команда Маурисио Почеттино "Тотенхэм" во второй раз обыграл "Боруссию" из Дортмунда и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кстати, автор единственного гола в этом матче Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках. 25-летний нападающий забил уже 24 мяча за "Тоттенхэм" на европейской арене.

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Тег чемпионат Англии, Тоттенхэм, Маурисио Почеттино

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