Наставник "Вест Хэма" назвал сроки возвращения Ярмоленко на поле

Андрей сможет сыграть за команды не раньше, чем через три недели

Андрей Ярмоленко

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели. Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.

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"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедренной кости", – цитирует Мойеса сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Кстати, Ярмоленко останется "молотобойцем" – агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма". Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко

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