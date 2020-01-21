Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

Наставник "Вест Хэма" назвал сроки возвращения Ярмоленко на поле

21 января, 17:58

Андрей сможет сыграть за команды не раньше, чем через три недели

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Реклама

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели. Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.

Читайте также: "Челси" – "Арсенал" – онлайн матча чемпионата Англии

"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедренной кости", – цитирует Мойеса сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Кстати, Ярмоленко останется "молотобойцем" – агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма". Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко

Также мы рассказывали, где смотреть матч "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити". Расписание трансляций поединка второй и седьмой команд Премьер-лиги на ТВ и в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...