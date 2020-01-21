Наставник "Вест Хэма" назвал сроки возвращения Ярмоленко на поле

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что он пока не может рассчитывать на Андрея Ярмоленко. Украинский хавбек вернется в строй через три недели. Также наставник рассказал о состоянии других игроков, которые получали травмы.
Читайте также: "Челси" – "Арсенал" – онлайн матча чемпионата Англии
"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца. Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит три недели из-за повреждения бедренной кости", – цитирует Мойеса сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко вернется к тренировкам 1-го февраля.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Кстати, Ярмоленко останется "молотобойцем" – агент игрока опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма". Вадим Шаблий настаивает, что именно в составе "Вест Хэма" Ярмола будет набирать форму к Евро-2020.
Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко
Также мы рассказывали, где смотреть матч "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити". Расписание трансляций поединка второй и седьмой команд Премьер-лиги на ТВ и в интернете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк