Наставника "Атлетико" оштрафовали за похабный жест в Лиге чемпионов

Аргентинский наставник бурно отреагировал на гол в ворота "Ювентуса"

Диего Симеоне. Фото: AFP

Наставника "Атлетико" оштрафовали за похабный жест в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/121/b06/5c8121b06b8a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/121/b06/5c8121b06b8a2.jpg 2019-03-07T15:58:00+02:00 Футбол Аргентинский наставник бурно отреагировал на гол в ворота "Ювентуса"

Дисциплинарный комитет УЕФА не стал дисквалифицировать главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за поведение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0). 48-летний аргентинский специалист после второго гола в ворота туринцев продемонстрировал непристойный жест, схватив себя за пах, это попало в трансляцию. "Хотел показать фанатам, что у нас есть яйца": Диего Симеоне извинился тогда за свой жест.

УЕФА оштрафовал Симеоне на 20 тысяч евро, но не отстранил его от участия в играх. Ответный матч между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдет 12 марта.

Ранее мы писали, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист не остановился в микст-зоне для общения с журналистами, а ответил на вопрос на ходу. Напомним, Роналду выигрывал Лигу чемпионов с двумя клубами: 1 раз в составе "Манчестер Юнайтед", еще 4 раза – в составе мадридского "Реала".

Напомним, сегодня в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". Трансляция онлайн "Челси" – "Динамо" на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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