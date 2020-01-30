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Настрадавшийся Сульшер наконец-то получил в МЮ игрока, который может создавать и забивать

30 января, 20:13

Лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи Фернандеша

Уле-Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш

Уле-Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш / Фото: Manchester United

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"Манчестер Юнайтед" наконец-то завершил трансфер Бруну Фернандеша из лиссабонского "Спортинга". 25-летний игрок подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один год. Ранее мы писали, что в "МЮ" Фернандеш будет получать 6 млн евро в год.

Все нюансы договоренностей между командами и игроком раскрыл "Спортинг". Итак, за 25-летнего хавбека лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи игрока. Еще 25 миллионов евро МЮ может заплатить в качестве бонусов:

  • 5 млн за выполнение условий, связанных с игрой Бруну Фернандеша, говорилось о 20 матчах и 15 голах
  • 5 млн за выполнение условий, связанных с выступлением клуба из Манчестера в Лиге чемпионов
  • 15 млн за индивидуальные награды игрока

Кроме того, клубы совместно выплатят в общей сложности 5,5 млн евро, связанные с оплатой услуг посредников, задействованных при совершении трансфера, а также с отчислениями третьим клубам за воспитание игрока. Отметим, что полузащитник сборной Португалии Фернандеш забил 63 гола и сделал 52 голевые передачи в 137 матчах за "Спортинг".

Смотрите, как Фернандеш забивал за сборную Португалии

А после вылета из Кубка Лиги от "МанСити" главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер заявлял, что команда нуждается в усилении атаки:

"Нам нужно больше голов. Я знаю, что когда у нас будет Бруну, у нас будет игрок, который может создавать и забивать. Нам нужно больше забивающих игроков, нам нужно больше голов – это определенно. Нам нужен игрок, который готов будет сломать нос или палец на ноге, лишь бы забить гол любым способом".

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Спортинг трансфер Уле-Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш

Источник: Manchester United

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