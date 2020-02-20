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Наступление на шейхов: "ПСЖ" также обвиняют в финансовых махинациях

20 февраля, 16:14

Катарский владелец французского клуба с нарушениями приобрел права на показ чемпионатов мира

Проблемы с финансовыми вопросами возникли не только у английского "Манчестер Сити" в эти дни. Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила президента французского "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи в коррупционном преступлении, сообщает Goal.com. Ранее мы писали, что шейхи из "ПСЖ" собрались увезти Роналду из "Ювентуса".

По информации источника, бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке якобы получил от Аль-Хелаифи (на фото), которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group, взятку при продаже прав на трансляцию четырех чемпионатов мира – 2018, 2022, 2026 и 2030 годов. Пишут, что президент "ПСЖ" подарил Вальке виллу на Сардинии. Кроме того, Аль-Хелаифи устроил сына бывшего функционера на работу в парижский клуб. Теперь Вальке может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы не участвовать в расследовании.

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Это не первый скандал, в котором замешан Аль-Хелаифи. Летом прошлого года СМИ сообщали, что УЕФА помог "ПСЖ" скрыть проблемы с финансовым фэйр-плей в 2017 году.

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финансы коррупция футбол Пари Сен-Жермен псж шейхи fair play

Источник: isport.ua

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