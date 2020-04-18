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Научился готовить яичницу и "подсел" на фильмы: наставник "Ливерпуля" рассказал, как проводит карантин

18 апреля, 15:02

Максим Перепелица

Также Юрген Клопп отметил, что хочет научится завязывать галстук

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чем занимается во время паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса. Клопп признался, что, будучи на самоизоляции, он научился готовить яичницу-болтунью и начал смотреть сериал "Аббатство Даунтон".

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"Я узнал много нового за это время. Теперь я отвечаю за посудомоечную машину, еще я впервые в жизни приготовил яичницу-болтунью. Задача на следующую неделю – научиться завязывать галстук. Это, скорее всего, займет целую неделю, потому что мои руки обычно совершенно бесполезны, поэтому это должно быть смешно. Мы много смотрим "Аббатство Даунтон". Я никогда раньше не смотрел фильмы Marvel, но я посмотрел "Железного человека". Мне очень понравилось, это хороший фильм, чтобы посмотреть его с попкорном", – отметил Клопп.

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

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Смотрите обзор матча Лиги чемпионов в котором сыграли "Ливерпуль" и "Атлетико":

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чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

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