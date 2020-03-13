"Наверное, заслужили эту победу своей игрой": игрок "Шахтера" оценил матч с "Вольфсбургом"

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Ранее мы рассказывали о первой голове полузащитника "Шахтера": герой сражения с "Вольфсбургом" – о дебюте и коронавирусе.

"Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное – победа. Задел мы создали, и будем надеяться, что все-таки проведем второй матч", – отметил Пятов.

"Сейчас больше ждем вторника и заседания, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока равны", – сказал игрок.

Ответная встреча должна состояться 19 марта.

Узнайте результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

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А главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в игре с "Вольфсбургом" основным считает, что команда оставалась целостным коллективом.

Смотрите обзор матча "Вольфсбург" – "Шахтер" – 1:2

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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