Назначен новый главный тренер "Ромы": до конца сезона командой будет руководить Раньери
Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы" до конца сезона, на этом посту он сменил Эусебио Ди Франческо
Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте римского футбольного клуба. Раньери подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2019 года. На посту главного тренера он сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен в четверг.
Ди Франческо возглавил "Рому" летом 2017 года. И прежде всего запомнится "убийственной" победой над "Барсой" со счетом 3:0 в 1/4 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов после выездного поражения 1:4.
67-летний Раньери в конце февраля был уволен с поста главного тренера лондонского "Фулхэма". Специалист уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год. Также он возглавлял итальянские "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер", "Парму", испанские "Валенсию", "Атлетико", английские "Челси", "Лестер", выступающий в чемпионате Франции "Монако" и другие клубы.
"Рома" с 44 очками после 26 матчей занимает пятое место в чемпионате Италии.
Как сообщалось ранее, лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче ЛЧ.
Также мы писали, что киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника.
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