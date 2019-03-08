Назначен новый главный тренер "Ромы": до конца сезона командой будет руководить Раньери

Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы" до конца сезона, на этом посту он сменил Эусебио Ди Франческо

Клаудио Раньери. Фото: AFP

Назначен новый главный тренер "Ромы": до конца сезона командой будет руководить Раньери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2a8/420/5c82a842027ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2a8/420/5c82a842027ea.jpg 2019-03-08T19:39:50+02:00 Футбол Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы" до конца сезона, на этом посту он сменил Эусебио Ди Франческо

Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте римского футбольного клуба. Раньери подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2019 года. На посту главного тренера он сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен в четверг.

Ди Франческо возглавил "Рому" летом 2017 года. И прежде всего запомнится "убийственной" победой над "Барсой" со счетом 3:0 в 1/4 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов после выездного поражения 1:4.

67-летний Раньери в конце февраля был уволен с поста главного тренера лондонского "Фулхэма". Специалист уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год. Также он возглавлял итальянские "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер", "Парму", испанские "Валенсию", "Атлетико", английские "Челси", "Лестер", выступающий в чемпионате Франции "Монако" и другие клубы.

"Рома" с 44 очками после 26 матчей занимает пятое место в чемпионате Италии.

Как сообщалось ранее, лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче ЛЧ.

Также мы писали, что киевское "Динамо" хочет купить у "Ромы" полузащитника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Назначен новый главный тренер "Ромы": до конца сезона командой будет руководить Раньери". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.