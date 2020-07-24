Назван лучший футболист чемпионата Англии, который обошел де Брюйна и Рашфорда

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов. Ранее "Ливерпуль" и "Челси" выдали суперматч, забив 8 голов на "Энфилде".

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В голосовании капитан "красных" опередил хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйна и нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, а также нескольких своих одноклубников – вратаря Алисона Бекера, защитников Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда, а также форварда Садио Мане. Отметим, что предпочтение Джордану отдало более четверти голосовавших.

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Джордан Хендерсон / Фото: Reuters

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"Ливерпуль" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Этот титул стал для мерсисайдцев первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. А также по ходу сезона капитан "Ливерпуля" остался без футбола на три недели.

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