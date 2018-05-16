Назван лучший тренер сезона в чемпионате Англии

Наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан тренером сезона в английской футбольной Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров (League Managers Association), сообщается на сайте клуба. Напомним, что в составе "МанСити" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко, которого Гвардиола использовал на левом фланге защиты.

В сезоне-2017/18 "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, а также по итогам 38 туров набрал рекордные 100 очков. Испанский специалист получил престижную премию в Лондоне по результатам голосования группы экспертов, куда входили спонсоры, журналисты и бывшие игроки.

Гвардиола стал первым каталонцем и четвертым зарубежным тренером, который завоевал эту награду.

Ранее мы писали, что сто тысяч болельщиков пришли на чемпионский парад "Манчестер Сити". Клуб в этом сезоне в Премьер-лиге установил рекорды по очкам, победам и забитым голам.

Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.