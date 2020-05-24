Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Назван матч Лиги чемпионов, который привел к 41 смерти от коронавируса

24 мая, 19:27

Олег Люлька

По данным британской службы здравоохранения, игра "Ливерпуль" - "Атлетико" привела к ужасным последствиям

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Атлетико", который состоялся 11 марта при заполненных трибунах ливерпульского стадиона "Энфилд", привел к многочисленным смертям от коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмери в своем Twitter. Ранее матч украинца назвали "бомбой", разнесшей коронавирус по Италии.

"Согласно отчету британской национальной службы здравоохранения, матч "Ливерпуль" – "Атлетико" со зрителями на трибунах привел к 41 смерти от коронавируса", – написал Танкреди Палмери

Напомним, тот матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 и вылетом действующего триумфатора Лиги чемпионов "Ливерпуля" из еврокубков. На поединке присутствовали 52 267 зрителей. На тот момент ни в Англии, ни в Испании не был введен карантин.

Тренер "Атлетико" Симеоне в Ливерпуле

Реклама

Тренер "Атлетико" Симеоне в Ливерпуле / Фото: Getty Images

Читайте также: "Нам сложно остановить людей – чемпионат нужно закончить досрочно": жесткое заявление мэра Ливерпуля

Отметим, что, по последним данным, в Великобритании и Испании коронавирусом суммарно заразилось порядка полумиллиона человек. От заболеваний, вызванных вирусом, в этих странах скончалось более 65 тыс. человек.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол болельщики Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
"Хотел выпрыгнуть из окна": прозвучало признание лидера сборной Украины по футболуФутбол
Скандал в Корее: на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы
Скандал в Корее: на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...