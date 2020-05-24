Назван матч Лиги чемпионов, который привел к 41 смерти от коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Атлетико", который состоялся 11 марта при заполненных трибунах ливерпульского стадиона "Энфилд", привел к многочисленным смертям от коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмери в своем Twitter. Ранее матч украинца назвали "бомбой", разнесшей коронавирус по Италии.

"Согласно отчету британской национальной службы здравоохранения, матч "Ливерпуль" – "Атлетико" со зрителями на трибунах привел к 41 смерти от коронавируса", – написал Танкреди Палмери

Напомним, тот матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 и вылетом действующего триумфатора Лиги чемпионов "Ливерпуля" из еврокубков. На поединке присутствовали 52 267 зрителей. На тот момент ни в Англии, ни в Испании не был введен карантин.

Реклама Тренер "Атлетико" Симеоне в Ливерпуле / Фото: Getty Images

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Отметим, что, по последним данным, в Великобритании и Испании коронавирусом суммарно заразилось порядка полумиллиона человек. От заболеваний, вызванных вирусом, в этих странах скончалось более 65 тыс. человек.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико"

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