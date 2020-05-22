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Назван первый матч после карантина в чемпионате Испании

22 мая, 10:03

Александр Трикиша

Примера должна вернуться 12 июня матчем в Севилье

В Испании назвали дату возобновления чемпионата страны по футболу. По информации Sport.es, который ссылается на радиостанцию Cadena COPE, Примера должна вернуться 12 июня матчем между "Севильей" и "Бетисом". Полный календарь оставшихся матчей станет известен 28 мая.

На данный момент в чемпионате Испании сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", имея в своем активе 58 очков. Всего на два балла отстает от них мадридский "Реал", а третьим идет "Севилья". В зоне вылета находятся "Эспаньол", "Леганес" и "Мальорка".

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Накануне врачи рассказали, в каких условиях будут проходить матчи чемпионата Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Также мы писали, что испанский клуб простил российского футболиста, во время карантина сбежавшего к внучке Ельцина. Федор Смолов избежал штрафа. Хотя другого своего футболиста за аналогичное нарушение "Сельта" наказала.

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А вот лучший бомбардир "Атлетика" в 21-м веке не стал дожидаться шанса поднять над головой Кубок Испании. Знаменитый футболист Ариц Адурис шокировал решением завершить карьеру.

Смотрите, как забивает Ариц Адурис:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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карантин чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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