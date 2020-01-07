Назван самый дорого футболист мира: Роналду не попал даже в ТОП-10

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. Ранее мы писали, что 20-летний наследник Пеле второй год подряд признан лучшим футболистом Франции.

Возглавил список CIES Football Observatory нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

21-летний француз опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (2-е место, 223,7 млн), на третьей позиции – Мохамед Салах из "Ливерпуля" (175,1 млн).

Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 265,2

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2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 223,7

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 175,1

4. Джейдон Санчо ("Боруссия") – 168,9

5. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 155,6

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 150,5

7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") – 134,3

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8. Лионель Месси ("Барселона") – 125,5

9. Антуан Гризманн ("Барселона") – 123

10. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 115,7

Трансферная стоимость нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро. Португалец занял 49-е место в рейтинге.

А вот дела у главной звезды клуба Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с бразильцем впервые в карьере.

Смотрите, как "ПСЖ" громит своих соперников в Кубке Франции:

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