Назван самый дорого футболист мира: Роналду не попал даже в ТОП-10

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. Ранее мы писали, что 20-летний наследник Пеле второй год подряд признан лучшим футболистом Франции.
Возглавил список CIES Football Observatory нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.
21-летний француз опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (2-е место, 223,7 млн), на третьей позиции – Мохамед Салах из "Ливерпуля" (175,1 млн).
Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 265,2
2. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 223,7
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 175,1
4. Джейдон Санчо ("Боруссия") – 168,9
5. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 155,6
6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 150,5
7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") – 134,3
8. Лионель Месси ("Барселона") – 125,5
9. Антуан Гризманн ("Барселона") – 123
10. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 115,7
Трансферная стоимость нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро. Португалец занял 49-е место в рейтинге.
А вот дела у главной звезды клуба Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с бразильцем впервые в карьере.
Смотрите, как "ПСЖ" громит своих соперников в Кубке Франции:
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