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Назван самый дорогой футболист чемпионата Германии: ему всего 18 лет

Сегодня, 11:13

Единственного украинца в Бундеслиге оценили всего в 10 миллионов евро

Джейдон Санчо
Джейдон Санчо. Фото: AFP
Назван самый дорогой футболист чемпионата Германии: ему всего 18 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e0/676/5c80e0676aae3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e0/676/5c80e0676aae3.jpg Футбол Единственного украинца в Бундеслиге оценили всего в 10 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Германии. Самым дорогим игроком Бундеслиги стал 18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чья стоимость теперь составляет 80 миллионов евро. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опустился на второе место и теперь стоит 70 миллионов. Третье место занимает хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара (70).

Украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку оценили в 10 миллионов евро. Украинец подешевел на 15 миллионов по сравнению с 2016 годом, когда он перешел в "Севилью". Ранее мы писали, что "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит так:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – 80 миллионов евро

2. Роберт Левандовски ("Бавария") – 70

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 70

4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 65

5. Кай Хаверц ("Байер") – 65

6. Хамес Родригес ("Бавария") – 65

7. Йозуа Киммих ("Бавария") – 60

8. Кристиан Пулишич ("Боруссия") – 60

9. Лука Йович ("Айнтрахт") – 55

10. Давид Алаба ("Бавария") – 55.

Ранее мы писали, что "Бавария" первой в истории достигла отметки в 4 тысячи забитых мячей в Германии. После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю.

Топ-10 трансферов зимы в чемпионате Украины:

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Тег чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Джейдон Санчо

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soccernews.ru

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