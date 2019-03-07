Назван самый дорогой футболист чемпионата Германии: ему всего 18 лет
Единственного украинца в Бундеслиге оценили всего в 10 миллионов евро
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Германии. Самым дорогим игроком Бундеслиги стал 18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чья стоимость теперь составляет 80 миллионов евро. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опустился на второе место и теперь стоит 70 миллионов. Третье место занимает хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара (70).
Украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку оценили в 10 миллионов евро. Украинец подешевел на 15 миллионов по сравнению с 2016 годом, когда он перешел в "Севилью". Ранее мы писали, что "Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход".
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит так:
1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – 80 миллионов евро
2. Роберт Левандовски ("Бавария") – 70
3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 70
4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 65
5. Кай Хаверц ("Байер") – 65
6. Хамес Родригес ("Бавария") – 65
7. Йозуа Киммих ("Бавария") – 60
8. Кристиан Пулишич ("Боруссия") – 60
9. Лука Йович ("Айнтрахт") – 55
10. Давид Алаба ("Бавария") – 55.
Ранее мы писали, что "Бавария" первой в истории достигла отметки в 4 тысячи забитых мячей в Германии. После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю.
Топ-10 трансферов зимы в чемпионате Украины:
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