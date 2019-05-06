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Назван самый дорогой футболист в возрасте до 20 лет

6 мая, 16:58

Украинские игроки не попали в список ТОП-50

Джейдон Санчо
Джейдон Санчо. Фото: Reuters

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо имеет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире среди футболистов не старше 20 лет, играющих в "Большой пятерке" футбольных чемпионатов (лиги Англии, Испании, Италии, Германии и Франции). Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), которые приводятся на официальном сайте организации.

Сумма трансфера Санчо оценивается в 150 миллионов евро. В пятерку самых дорогих игроков мира также входят полузащитники Маттео Гендузи из английского "Арсенала" (€70,1 млн), Николо Дзаньоло из итальянской "Ромы" (€67,4 млн), Кай Хаверц из немецкого "Байера" (€64,3 млн) и Деклан Райс из английского "Вест Хэма" (€64,2 млн).

Украинских игроков в ТОП-50 рейтинга нет.

Ранее мы писали, что капитан "Челси" Гари Кэхилл покидает клуб. Ветеран лондонского клуба заявил: "Смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал".

Напомним, что "Реал" заплатит 60 миллионов евро за футболиста, который не умеет праздновать голы. Обидчик "Шахтера", с которым предстоит встретиться сборной Украины, недавно попал впросак в Лиге Европы.

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Тег трансферы, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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