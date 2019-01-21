Назван самый посещаемый футбольный клуб прошлого сезона

Домашние поединки "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии посетило 1,4 миллиона человек

"Манчестер Юнайтед" - самый посещаемый футбольный клуб. Фото: AFP

Назван самый посещаемый футбольный клуб прошлого сезона Сегодня | Спорт //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/625/c4a/5c4625c4a54c4.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/625/c4a/5c4625c4a54c4.jpg 2019-01-21T22:03:00+02:00 Футбол Домашние поединки "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии посетило 1,4 миллиона человек

Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым посещаемым клубом Европы в сезоне-2017/18. В учет принимались только домашние матчи команд во внутренних чемпионатах. Такие игры "МЮ" посетило 1,424 млн человек. "МЮ" почти на сто тысяч человек обогнал дортмундскую "Боруссию". Ее домашние матчи собрали 1,351 млн человек за прошлый сезон. Третьим с аудиторией в 1,291 млн человек стал лондонский "Тоттенхэм".

Всего в первой десятке оказалось четыре английских клуба, по два немецких и испанских и по одной команде из Шотландии и Италии.

ТОП-10 клубов Европы по посещаемости домашних матчей в сезоне-2017/18:

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1,424 млн "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 1,351 млн "Тоттенхэм" (Англия) — 1,291 млн "Бавария" (Германия) — 1,275 млн "Барселона" (Испания) — 1,265 млн "Реал Мадрид" (Испания) — 1,257 млн "Арсенал" (Англия) — 1,127 млн "Интер Милан" (Италия) — 1,093 млн "Селтик" (Шотландия) — 1,092 млн "Вест Хэм" (Англия) — 1,080 млн

Напомним, что в начале января мы составили рейтинг украинских спортсменов в Instagram. Отметку в 100 тысяч подписчиков в этой социальной сети преодолели уже 13 украинских спортсменов.

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