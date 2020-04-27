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Назван штраф, который бывший партнер Роналду заплатит за дикую вечеринку на карантине

27 апреля, 11:14

Олег Люлька

Экс-форвард "Ювентуса" Мойзе Кин, который оскандалился в "Эвертоне", потерял две недельные зарплаты

Английский "Эвертон" оштрафует итальянского нападающего Мойзе Кина за нарушение правил самоизоляции, введенных из-за пандемии коронавируса. 20-летнему форварду придется выплатить штраф размером в две недельные зарплаты, то есть более 114 тысяч евро. Напомним, накануне бывший одноклубник Криштиану Роналду Мойзе Кин устроил бурную вечеринку с участием моделей.

Как мы писали ранее, футболист ливерпульского "Эвертона" Кин, вопреки нормам карантина, пригласил к себе на квартиру в Чешире друзей и девушек-танцовщиц. При этом в Сеть слили фото из частной группы Snapchat с подписью "Очищение от карантина". На изображениях девушки танцуют и прикасаются к интимным местам мужчин, которые находятся рядом.

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Мойзе Кин

Мойзе Кин / Фото: Getty Images

Это вызвало возмущение в "Эвертоне". "Ясно, что Мойзе и его друзья не думали, что правила их тоже касаются. Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам Премьер-лиги платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Этого должно быть достаточно, чтобы вызвать ярость у людей, которые теряют работу или вынуждены соглашаться на уменьшение зарплаты. Они думают, что они выше правил?" – заявил источник в английском футбольном клубе

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Напомним, что итальянец ивуарийского происхождения Мойзе Кин перешел в "Эвертон" из "Ювентуса" летом 2019 года за 27,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона туринцы могут получить в качестве бонусов. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Кин провел за "Эвертон" 22 матча и забил всего один мяч.

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Смотрите, как Мойзе Кин забивал в "Ювентусе"

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карантин вечеринка чемпионат Англии Эвертон Мойзе Кин

Источник: The Daily Mail

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