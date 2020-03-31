Названа крайняя дата, после которой чемпионат Испании уже не возобновят

Ла Лига рассматривает вариант с тремя турами в неделю после рестарта сезона

Во время паузы из-за пандемии коронавируса руководители футбольных лиг пытаются найти способы продолжения сезона. Так в чемпионате Испании разрабатывают несколько вариантов и определили дату, после которой сезон уже точно не продолжится. К слову, мы писали, что игроки "Барселоны" согласились на снижение зарплат – причем на 70%.

Боссы испанской Ла Лиги считают вероятность возобновления матчей в конце апреля или начале мая низкой, сообщает авторитетное издание Marca. Рассматривается более реальный план, при котором игры будут проводить летом. При этом есть крайний срок, после которого чемпионат не восстановят. Такой датой определили субботу, 27 июня. Если к этому дню чемпионат так и не удастся рестартовать, то, скорее всего, сезон-2019/20 признают таким, что не состоялся.

В качестве крайнего случая не исключают вариант проведения в течение завершающих 4-5 недель сезона по три тура в неделю.

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На момент остановки Ла Лиги в таблице лидирует "Барселона" с 58 очками, которая на два пункта опережает "Реал". В Испании зафиксировано почти 88 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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