Названа причина смерти футболиста "Фиорентины"

Сегодня, 17:43

Игрок умер из-за остановки сердца естественного характера

Фанаты помнят своего капитана. Фото AFP
Фанаты помнят своего капитана. Фото AFP

В Италии назвали причину смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Утром 4 марта 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

"Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Ранее стало известно, что из-за смерти Астори были отменены все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии.

4 марта должны были пройти матчи "Удинезе" – "Фиорентина", "Дженоа – Кальяри", "Аталанта – Сампдория", "Милан" – "Интер", "Торино" – "Кротоне", "Беневето" – "Верона" и "Кьево" – "Сассуоло".

Ранее мы сообщали, что основатель провинциального клуба умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.
футбол, футболист, чемпионат Италии, Давиде Астори

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Источник:

Championat.ru

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