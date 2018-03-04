Названа причина смерти футболиста "Фиорентины"

В Италии назвали причину смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Утром 4 марта 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

"Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Ранее стало известно, что из-за смерти Астори были отменены все воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии.

4 марта должны были пройти матчи "Удинезе" – "Фиорентина", "Дженоа – Кальяри", "Аталанта – Сампдория", "Милан" – "Интер", "Торино" – "Кротоне", "Беневето" – "Верона" и "Кьево" – "Сассуоло".

Ранее мы сообщали, что основатель провинциального клуба умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.