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Названа сумма, отпугнувшая "Динамо" от приобретения суперзабивалы из "Десны"

15 августа, 17:18

Олег Люлька Олег Люлька

Больше, чем Александр Филиппов, в минувшем чемпионате Украины забил только Жуниор Мораес

Киевское "Динамо" отказалось от приобретения суперзабивного, по меркам украинского чемпионата, нападающего черниговской "Десны" Александра Филиппова. Столичный клуб отпугнула цена, выставленная "Десной", сообщает "ТаТоТаке". Ранее мы писали, что "Динамо" поборется за чемпиона Европы с россиянами.

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По данным источника, "Динамо" сделало запрос "Десне" по форварду Александру Филиппову. В черниговском клубе ответили, что 27-летний украинец оценивается в сумму свыше одного миллиона евро. Как следствие, киевляне отказались от осуществления такого перехода.

Отметим, что Александр Филиппов стал вторым игроком в гонке бомбардиров украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/2020. На счету нападающего "Десны" – 16 голов, два из которых, к слову, были забиты в ворота киевского "Динамо". Больше Филиппова в минувшем чемпионате (20 мячей) забил только форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.

Александр Филиппов

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

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Отметим, что Филиппова не оказалось среди игроков, которых на днях Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины перед сентябрьскими поединками Лиги Наций. Линия нападения "сине-желтых" представлена Яремчуком, Мораесом и Супрягой.

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов Александр Филиппов
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