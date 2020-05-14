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Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей

14 мая, 15:07

Олег Люлька

Сезон в украинской Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая

Выбирая между двумя датами возобновления чемпионата Украины по футболу, Премьер-лига остановилась все-таки на более ранней. УПЛ приняла решение начать доигровку сезона 30 мая, сообщает официальный сайт киевского "Динамо". Хотя поговаривали, что это может быть и 6 июня. Ранее в Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине.

Уже в первом туре после длительного перерыва, на который из-за пандемии коронавируса высший футбольный дивизион ушел еще в середине марта, должен состояться матч "Шахтер" – "Динамо". Кроме того, в 24-м туре также играют "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря", "Карпаты" – "Мариуполь", "Ворскла" – "Львов" и "Днепр-1" – "Олимпик". Точные даты и время этих поединков определят позже.

"Шахтер" – "Динамо"

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"Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: Президент "Динамо" о доигровке чемпионата Украины: "Мы готовы предоставить "Заре" базу"

Всего в оставшихся девяти турах Премьер-лиги Украины остается сыграть 54 поединка. Сегодня объявлено официально: все они пройдут при пустых трибунах. Завершить чемпионат планируют 19 июля. Главная турнирная интрига – кто возьмет второе место, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. На данный момент "Заря" по личным встречам опережает киевское "Динамо".

При этом финал Кубка Украины, а также матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы планируют сыграть после завершения регулярного чемпионата – до конца июля.

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Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк УПЛ

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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