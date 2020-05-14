Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей

Сезон в украинской Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая

Выбирая между двумя датами возобновления чемпионата Украины по футболу, Премьер-лига остановилась все-таки на более ранней. УПЛ приняла решение начать доигровку сезона 30 мая, сообщает официальный сайт киевского "Динамо". Хотя поговаривали, что это может быть и 6 июня. Ранее в Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине.

Уже в первом туре после длительного перерыва, на который из-за пандемии коронавируса высший футбольный дивизион ушел еще в середине марта, должен состояться матч "Шахтер" – "Динамо". Кроме того, в 24-м туре также играют "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря", "Карпаты" – "Мариуполь", "Ворскла" – "Львов" и "Днепр-1" – "Олимпик". Точные даты и время этих поединков определят позже.

Реклама "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Всего в оставшихся девяти турах Премьер-лиги Украины остается сыграть 54 поединка. Сегодня объявлено официально: все они пройдут при пустых трибунах. Завершить чемпионат планируют 19 июля. Главная турнирная интрига – кто возьмет второе место, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. На данный момент "Заря" по личным встречам опережает киевское "Динамо".

При этом финал Кубка Украины, а также матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы планируют сыграть после завершения регулярного чемпионата – до конца июля.

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Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

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