Названа тройка претендентов на награду Лучшему футболисту сезона от УЕФА

Обладатель награды станет известен во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа

Тройка претендентов на награду Лучшему футболисту сезона / Фото: UEFA.com

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Лучший футболист и Лучшая футболистка минувшего сезона, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов-2018/19 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа. Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день.

Наградой отмечают лучших футболистов, которые в прошлом сезоне играли за клуб одной из ассоциаций УЕФА. Гражданство не имеет значения. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.

Шорт-лист из трех претендентов

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Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)

Лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". Десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)

Победитель Лиги наций УЕФА и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.

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Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" и сборная Нидерландов)

Победитель и лучший игрок финала Лиги чемпионов. Серебряный призер Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

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