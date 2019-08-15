Названа тройка претендентов на награду Лучшему футболисту сезона от УЕФА

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Лучший футболист и Лучшая футболистка минувшего сезона, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов-2018/19 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа. Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день.
Наградой отмечают лучших футболистов, которые в прошлом сезоне играли за клуб одной из ассоциаций УЕФА. Гражданство не имеет значения. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.
Шорт-лист из трех претендентов
Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)
Лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". Десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)
Победитель Лиги наций УЕФА и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" и сборная Нидерландов)
Победитель и лучший игрок финала Лиги чемпионов. Серебряный призер Лиги наций.
Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА
Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.
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