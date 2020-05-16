Названо имя первого футболиста из чемпионата России, заразившегося коронавирусом

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. Он стал первым футболистом в российской Премьер-лиге, у которого диагностирован COVID-19. Ранее "Локомотив" распрощался с Семиным.

"Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов", – заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Джефферсон Фарфан / Фото: Getty Images

Реклама

Джефферсону Фарфану – 35 лет. У него трое детей, два сына и одна дочка. В составе своей сборной перуанец дошел до финала Кубка Америки-2019, где проиграл Бразилии. До "Локомотива" играл за "Шальке" и "Аль-Джазиру".

Читайте также: Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился и как себя чувствует

Ранее мы писали, что коронавирус бьет по российскому футболу: в больнице – владелец "Спартака".Миллиардеру Леониду Федуну 64 года, и он находится в группе риска.

Также мы рассказывали, что отец Нурмагомедова вышел из комы и у него-таки COVID-19. Долгое время отец российской звезды UFC отказывался проходить тест на коронавирус, но когда его жизнь повисла на волоске и он был перевезен из Махачкалы в Москву, подозрение на наличие у него опасного вируса подтвердились.

Реклама

Смотрите, как "Локомотив" Фарфана играл в Лиге чемпионов с "Атлетико":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама