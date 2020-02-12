Названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Англии: лидер вас удивит

Давид Де Хеа / Фото: Reuters

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги, информирует spotrac.com. Он зарабатывает 23 миллиона евро в год. На втором месте идет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (19,7 миллиона). Замыкает тройку его одноклубник Рахим Стерлинг (18,5). Ранее мы писали, что Александр Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроком "МанСити".

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Интересно, что из лучшего кипера в мире Давид Де Хеа превратился в испанскую "дырку": ужасная статистика Де Хеа в Англии. Де Хеа является лидером чемпионата Англии по ошибкам, которые привели к голам, начиная с сезона-2018/19.

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А вот еще один украинец из чемпионата Англии Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом "Вест Хэма". Украинец редко появляется на поле, зато зарабатывает больше всех. Это может послужить причиной его продажи следующим летом.

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги:

1. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – 23 миллиона евро

2. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 19,7

3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 18,5

4. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 17,8

5. Месут Озил ("Арсенал") – 16,5

6. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед") – 15,3

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 14,1

8-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 12,3

8-11. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – 12,3

8-11. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") – 12,3

8-11. Тангай Н'Домбеле ("Тоттенхэм Хотспур") – 12,3

12. Александр Ляказетт ("Арсенал") – 11,1

13. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 11

14. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 10,1

15. Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") – 10

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