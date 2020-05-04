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Названы ТОП-10 эмблем футбольных клубов мира: у рейтинга – неожиданный победитель

4 мая, 10:08

Олег Люлька

По итогам голосования, в котором приняли участие 14 млн человек, выиграл египетский "Аль Ахли"

Испанское издание Marca подвело итоги голосования на выбор лучшей футбольной эмблемы в мире, в котором приняло участие 14 млн человек. Победителем довольно неожиданно стал логотип египетского клуба "Аль-Ахли", набравший 3,1 млн голосов. Второе место заняла эмблема марокканской команды "Раджа Касабланка" (3 млн), третье – бразильского "Флуминенсе" (169 тыс). Ранее НБА отказалась от изменения логотипа в честь Брайанта.

ТОП-10 ФУТБОЛЬНЫХ ЭМБЛЕМ

1. "Аль-Ахли" (Египет) – 3,1 млн голосов

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2. "Раджа Касабланка" (Марокко) – 3,0 млн

3. "Флуминенсе" (Бразилия) – 169,1 тыс

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4. "Реал" (Испания) – 134,1 тыс

5. "Фенербахче" (Турция) – 76,4 тыс

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6. "Ливерпуль" (Англия) – 75,8 тыс

7. "Барселона" (Испания) – 74,9 тыс

8. "Коло-Коло" (Чили) – 66,8 тыс

9. ЦСКА (Россия) – 42,8 тыс

10. "Бешикташ" (Турция) – 34,4 тыс

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Как мы писали ранее, самый известный белорусский клуб убрал с эмблемы вышиванку. "Назад, в будущее", – решили в БАТЭ, вспомнив о заводском прошлом.

Смотрите, как в 2016 году енот украл пакет с эмблемой "Шахтера"

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опрос футбол эмблема Раджа Касабланка Флуминенсе Аль-Ахли

Источник: Marca

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