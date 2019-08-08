Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

Названы три претендента на лучшего игрока Лиги Европы

Сегодня, 17:48

Номинанты на награду УЕФА - Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович

Эден Азар с трофеем Лиги Европы

Эден Азар с трофеем Лиги Европы / Фото: AFP

УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19. Победитель будет назван 30 августа в Монако на жеребьевке группового этапа ЛЕ-2019/20.

На награду были номинированы Оливье Жиру ("Челси"), Эден Азар (экс-"Челси", ныне "Реал") и Лука Йович (экс-"Айнтрахт", ныне "Реал").

В состав жюри вошли 48 тренеров клубов, которые играли на групповом этапе ЛЕ-2018/19, а также по одному журналисту от каждой из 55 ассоциаций УЕФА.

Реклама

Победителем прошлого сезона Лиги Европы стал "Челси", разгромивший в финале "Арсенал" со счетом 4:1. В решающем матче Азар забил два гола и сделал один голевой пас. Жиру стал лучшим бомбардиром ЛЕ-2018/19, забив 11 голов. В активе Йовича 10 мячей.

В тренде
Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото
Samsung Galaxy Note 10 появится в продаже 23 августа

Напомним, сегодня стартует третий отборочный раунд Лиги Европы. На этой стадии выступят два украинских клуба – "Заря" и "Мариуполь".

Кстати, ранее стали известны потенциальные соперники украинцы в следующем круге. Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

УЕФА футболист Лига Европы

Источник: sport24.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...