Названы три претендента на лучшего игрока Лиги Европы

Номинанты на награду УЕФА - Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович

Эден Азар с трофеем Лиги Европы / Фото: AFP

УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19. Победитель будет назван 30 августа в Монако на жеребьевке группового этапа ЛЕ-2019/20.

На награду были номинированы Оливье Жиру ("Челси"), Эден Азар (экс-"Челси", ныне "Реал") и Лука Йович (экс-"Айнтрахт", ныне "Реал").

В состав жюри вошли 48 тренеров клубов, которые играли на групповом этапе ЛЕ-2018/19, а также по одному журналисту от каждой из 55 ассоциаций УЕФА.

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Победителем прошлого сезона Лиги Европы стал "Челси", разгромивший в финале "Арсенал" со счетом 4:1. В решающем матче Азар забил два гола и сделал один голевой пас. Жиру стал лучшим бомбардиром ЛЕ-2018/19, забив 11 голов. В активе Йовича 10 мячей.

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Напомним, сегодня стартует третий отборочный раунд Лиги Европы. На этой стадии выступят два украинских клуба – "Заря" и "Мариуполь".

Кстати, ранее стали известны потенциальные соперники украинцы в следующем круге. Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

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