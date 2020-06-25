"Называли меня цыганом": известный футболист пожаловался на расизм в раздевалке

Известный румынский футболист Сергиу Буш, который сейчас играет у себя на родине за клуб "Газ Метан", пожаловался на расизм со стороны британцев. 27-летний нападающий утверждает, что столкнулся с ним во время выступлений в Англии за клуб "Шеффилд Уэнсдей". Напомним, накануне фаната "Бернли" и его подругу уволили за баннер "Жизни белых важны".

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Румынский футболист Сергиу Буш принадлежал "Шеффилд Уэнсдей" с 2015 по 2017 год, сыграв за это время в составе английской команды всего девять матчей. Спустя три года после ухода из клуба парень рассказал, как над ним издевались.

"В раздевалке "Шеффилд Уэнсдей" игроки только то и делали, что называли меня цыганом и продолжали шутить на эту тему. Тогда я был еще совсем молод и не мог ничего им ответить. Сейчас я не буду воспринимать это так легко! Я постою за себя. Фанаты команды были просто фантастическими, но в самой раздевалке атмосфера лично для меня была ужасной", – посетовал Сергиу Буш

Интересно, что автор интервью с Бушем журналист Эмануэль Рошу попытался запустить у себя в Twitter хештег #RomaniansMATTER по аналогии с популярным ныне движением #BlackLivesMatter.

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Ранее ФБР раскрыло тайну висельной петли, напугавшей темнокожего спортсмена в США. Как оказалось, это не расизм и никто гонщику не угрожал – петля давно валялась в гараже и использовалась для поднятия ворот.

Напомним, что 25 мая в городе Миннеаполис после грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

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