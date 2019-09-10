Не без сюрпризов: известен состав сборной Украины на матч с Нигерией

Лунин и Коваленко выйдут в старте

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины сыграет контрольную игру с Нигерией в Днепре. На нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Нигерия.

Сборная Украины: 23. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 22. Николай Матвиенко, 5. Никита Бурда, 21. Александр Караваев, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9 Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Сергей Болбат, 4. Сергей Кривцов, 6. Владимир Шепелев, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Виталий Буяльский, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус.

Сборная Нигерии: 1. Икечукву Эзенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамилу Коллинс, 4. Андерсон Эсити, 5. Вильям Эконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арибо, 11. Эммануель Деннис, 12. Семи Аджайи.

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Запасные: 13. Самуэль Чуквезе, 14. Калечи Ихеаначо, 15. Мозес Симон, 16. Эмиль Мадука Окойе, 17. Самуэль Калу, 18. Александр Ивоби, 19. Пол Онуачу, 20. Чидозье Авазием, 21. Виктор Осимхен, 22. Брайан Идову, 23. Френсис Узохо.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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