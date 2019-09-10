Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Не без сюрпризов: известен состав сборной Украины на матч с Нигерией

10 сентября, 20:35

Лунин и Коваленко выйдут в старте

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины сыграет контрольную игру с Нигерией в Днепре. На нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Нигерия.

Сборная Украины: 23. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 22. Николай Матвиенко, 5. Никита Бурда, 21. Александр Караваев, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9 Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Сергей Болбат, 4. Сергей Кривцов, 6. Владимир Шепелев, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Виталий Буяльский, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус.

Сборная Нигерии: 1. Икечукву Эзенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамилу Коллинс, 4. Андерсон Эсити, 5. Вильям Эконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арибо, 11. Эммануель Деннис, 12. Семи Аджайи.

Реклама

Запасные: 13. Самуэль Чуквезе, 14. Калечи Ихеаначо, 15. Мозес Симон, 16. Эмиль Мадука Окойе, 17. Самуэль Калу, 18. Александр Ивоби, 19. Пол Онуачу, 20. Чидозье Авазием, 21. Виктор Осимхен, 22. Брайан Идову, 23. Френсис Узохо.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

В тренде
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Дарья Белодед

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч Сборная Украины сборная Нигерии

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...