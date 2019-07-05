Не больше, чем в "Атлетико": стала известна зарплата Гризманна в "Барселоне"

За пять лет в каталонском клубе футболист заработает 105 миллионов евро

Гризманн меняет Мадрид на Барселону. Фото: AFP

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн подпишет пятилетний контракт с футбольным клубом "Барселона", по которому заработает 105 млн евро. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, Гризманн подписал предварительное соглашение, согласно которому в первые два года зарплата 28-летнего футболиста составит 18 млн евро, на третий год она вырастет до 21 млн, на четвертый – до 23 млн и на пятый – до 25 млн. Таким образом, средняя зарплата в год игрока за время пребывания в "Барселоне" составит 21 млн – столько же сейчас игрок получает в "Атлетико" в год по новому контракту, заключенному в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки "Барселоны" высказались против трансфера Гризманна из-за его отказа перейти в каталонский клуб в самом конце летнего трансферного окна прошлого года.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В составе "Атлетико" нападающий провел 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. В сезоне-2015/16 француз был признан лучшим игроком чемпионата Испании, в 2016 году стал футболистом года во Франции. Также француз выступал за испанский "Реал Сосьедад".

В составе национальной команды он выступает с 2014 года, игрок провел 70 матчей, в которых забил 29 голов. Гризманн был признан лучшим игроком чемпионата Европы 2016 года, завоевав с командой "серебро". На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, нападающий в составе национальной команды стал победителем турнира, он был лучшим по системе "гол+пас", в семи матчах забив 4 гола и отдав 2 голевых паса. В 2018 году Гризманн стал обладателем "Бронзового мяча", который вручается игроку, занявшему третье место в голосовании за "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года в мире).

Ранее мы писали, что форвард "Бенфики" Жоау Фелиш продолжит карьеру в "Атлетико". Испанский клуб заплатил за футболиста 126 млн евро.

Переход за 126 миллионов евро – это самый дорогой трансфер лета. Ранее самым дорогим трансфером был переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.

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