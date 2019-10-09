"Не дай Бог, неудачный результат – будет плохо всей стране": Яремчук рассказал о матче с Португалией и Литвой

Шевченко в полушаге от выхода на Евро-2020 / Фото: Getty Images

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матчей квалификации Евро-2020 с Литвой и Португалией. Кстати, на матче сборной Украины против Литвы в Харькове ждут аншлаг.

Смотрите анонс матча Украина – Литва:

"Мы должны думать исключительно о Литве. Не дай Бог, неудачный результат – будет плохо всей стране. Как мы можем думать о втором матче, если еще не провели первый? Готовимся на Литву", – отметил Роман.

"Что касается сборной Португалии – это чемпион Европы. Фавориты – это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы", – сказал Яремчук.

Поединок с Литвой состоится 11 октября. Напомним, что в после встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане". А недавно наставник национальной команды Андрей Шевченко отпраздновал день рождения.

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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