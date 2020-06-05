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"Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался": футболист с коронавирусом ответил Алиеву

5 июня, 22:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Павел Погребняк переболел коронавирусом и рассказал, что думает об Александре Алиеве

Российский футболист Павел Погребняк прокомментировал слова бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева по поводу коронавируса. В апреле украинец заявил, что считает коронавирус фейком, а затем ему самому пришлось сдавать тест после симптомов заболевания.

22 мая стало известно, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. В тот же день жена россиянина Мария сообщила, что заразилась вся их семья, включая троих детей. В среду, 3 июня, форвард выписался из больницы и рассказал, что его родные уже также переболели COVID-19, а теперь сдали повторный тест и ждут отрицательного результата.

"Я пользовался и средствами защиты, и мыл руки даже чаще обычного. Но я понял, что коронавирус страшен своей непредсказуемостью. Не случайно он достает даже тех, кто работает в правительстве или проводит карантин на дачах.

Алиев считает коронавирус фейком или вымыслом чиновников? Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот "умников", – сказал Погребняк.

Напомним, что недавно бывший футболист Александр Алиев дебютировал в боксе с поражения модели. Спортсмен принял участие в шоу "Битва".

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футболист Александр Алиев Павел Погребняк коронавирус

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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