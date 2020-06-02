Не дают играть – впал в депрессию: звездного партнера Неймара отправили к психиатру

Эпидемия коронавируса влияет не только на физическое здоровье людей. Как оказывается, у некоторых появляются психологические проблемы из-за изменения образа жизни. Одной из таких жертв оказался знаменитый атакующий полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария. К слову, осенью Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко в матче "ПСЖ" – "Реал".

32-летний аргентинец проходил медицинское обследование во Франции, где и подвергся повышенному вниманию врачей. По словам представителя медицинского штаба "ПСЖ", футболист страдает от бессонницы, испытывает беспокойство и даже временную депрессию. А жена Анхеля сообщила близким, что ее муж ведет себя "как зомби". Причиной всех этих расстройств является для парня невозможность играть в футбол, поскольку чемпионат Франции завершен досрочно. Об этом случае сообщило французское издание Le Parisien.

В последний раз Ди Мария появлялся на поле 11 марта. Врачи клуба передали информацию о состоянии аргентинского полузащитника руководству клуба и думают, что Анхелю неплохо было бы посетить психиатра.

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