"Не думаю, что Симеоне бегает по комнате и радуется": реакция на жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов

Тренер "Ливерпуля" предвидел, что сыграет против кого-то из Мадрида, а в "Ювентусе" довольны французами

Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Представители европейских грандов уже отреагировали на ее результаты.

Так, главный тренер прошлогоднего победителя турнира, "Ливерпуля", Юрген Клопп предвидел, что его команда может сыграть с испанским "Атлетико".

"Интересный жребий. Я думал, что нам попадется один из мадридских клубов — так оно и вышло, – признался Клопп. – Перед нами сложная задача, хотя если посмотреть на итоги жеребьевки, то можно увидеть, что четыре или пять пар потенциальных финалистов турнира сойдутся в 1/8 финала. Мы имеем хорошие итоги жеребьевки, будут сложные матчи, так и должно быть. Я не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль".

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Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

Доволен жребием представитель "Ювентуса" Павел Недвед – туринской команде достался французский "Лион".

"Грех жаловаться, если вспомнить, что в прошлом году нам достался "Атлетико". Однако если к моменту возобновления Лиги чемпионов в феврале-марте ты будешь не в форме, сложно рассчитывать на успех. Прецеденты говорят в нашу пользу, но они ничего не значат – важна только форма команды в данный конкретный момент".

Ранее мы дали расписание 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые поединки сыграют 18 февраля 2020 года. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сыграет с "Валенсией" 19-го.

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