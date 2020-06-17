Не горели глаза: Гаттузо выгнал с тренировки футболиста перед финалом Кубка Италии

Главный тренер итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки нападающего Ирвина Лосано накануне финала Кубка Италии. Напомним, сегодня в Риме на стадионе "Олимпико" неаполитанцы встретятся с туринским "Ювентусом". "Наполи" – "Ювентус" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Одиозному тренеру не понравилось, как Лосано выкладывался на тренировке. Поэтому Гаттузо решил провести воспитательную работу с футболистом. Скорее всего, в заявке на финальный матч мы его не увидим, хотя инцидент произошел еще 15 июня и у Лосано было два дня, чтобы исправиться.

В текущем сезоне Лосано провел 28 матчей во всех турнирах, но в основном он появлялся на поле с лавки запасных. На его счету три гола и два ассиста. 24-летний мексиканец оценивается в 28 миллионов евро, а "Наполи" прошлым летом заплатил него нидерландскому ПСВ на 10 миллионов больше.

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Напомним, что фаворитом финала Кубка Италии является "Ювентус". Коэффициент на его победу – 2.00. На выигрыш "Наполи" – 3.70, а на ничью в основное время – 3.40. Тем не менее самый популярный счет встречи – мировая 1:1 – 5.80. На втором месте победа "Ювентуса" 1:0 – 6.50. А вот коэффициент на минимальный успех неаполитанцев – 9.00.

Отметим, что в полуфинальном матче Кубка у "Наполи" появился новый лучший бомбардир в истории. Гол в ворота "Интера" помог Дрису Мертенсу обойти в списке бомбардиров Марека Гамшика и подвинуть на третью строчку Диего Марадону. Бельгийский футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года

Смотрите, как Дрис Мертенс забивает в текущем сезоне:

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